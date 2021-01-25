Нетрезвый 51-летний житель 12-го квартала 24 января едва не сгорел на собственном диване. Мужчина даже полученные ожоги заметил только на следующий день.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 января – «ПИК». По словам соседей, хозяин гостинки на 5 этаже многоэтажки ведет практически асоциальный образ жизни, злоупотребляя спиртным.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного пожарной части в 21.20. Задымление заместили соседи квартиры на верхнем этаже первого подъезда.

Как сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы в г. Донецке, очаг возгорания в квартире дома № 18/2 площадью 19 кв. м был на диване, где с сигаретой уснул хозяин. Разбудил мужчину сосед, который фактически спас его от отравления дымом. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Возгорание удалось быстро ликвидировать. Сгорел диван, помещение закоптилось.

Кратковременно пришлось прекратить подачу тепла и электричества.

ОНД напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите в постели, не оставляйте без присмотра непотушенные сигареты! Берегите свою жизнь и имущество!