21 января в город поступила партия противоковидных вакцин. В первую очередь будут привиты медработники, учителя, социальные служащие.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 января – «ПИК». С 21 января в Каменске началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Каменчан прививают препаратами Гам-Ковид-Вак («Спутник V»). Как сообщил «ПИКу» главный врач ЦГБ А. Некрасов, вначале будут привиты медицинские работники, учителя, социальные служащие. Далее – все желающие жители города. Для этого нужно обратиться в регистратуру поликлиники по месту прикрепления (с 21 января – в ЦГБ, а с 28-го — в ГБ № 1 и ГП № 1), заполнить необходимые документы и подтвердить добровольное согласие.

Процедура вакцинации следующая: пациент предварительно осматривается врачом, потом, если нет противопоказаний, делает прививку. Пациенту вручается справка о том, что проведена вакцинация, в которой будут указаны дата и серия выпуска вакцины.

Вакцинация будет проводиться поэтапно, по мере поступления вакцины. Как заверил А. Некрасов, вакцины будет много – планируется привить 60% взрослого населения города.