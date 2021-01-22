Утром 22 января навалы снега, которые уборочная техника сгребла с проезжей части, преградили выезды с парковок возле офисов, магазинов и дворов многоквартирных домов, а также подходы к остановочным павильонам.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 января – «ПИК». Заезжать на парковки или выезжать с них было проблематично. Работникам организаций, чьи офисы выходят на проезжую часть, пришлось взять в руки лопаты и убрать снежные навалы самим.

Почему городские дворники сразу не убрали навалы хотя бы возле остановок общественного транспорта, «ПИК» поинтересовался у директора департамента ЖКХ Сергея Аксененко.

Оказывается, утром дорожникам не удалось расчистить весь снег и наледь с дорог. В течение дня расчистку проведут еще раз. Только после этого займутся своей работой дворники.