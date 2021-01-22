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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Подходы к остановкам и парковкам в Каменске заблокировали снегом

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

ЖКХ

Подходы к остановкам и парковкам в Каменске заблокировали снегом

Виктория Костовская
Опубликовано

Утром 22 января навалы снега, которые уборочная техника сгребла с проезжей части, преградили выезды с парковок возле офисов, магазинов и дворов многоквартирных домов, а также подходы к остановочным павильонам.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 января – «ПИК». Заезжать на парковки или выезжать с них было проблематично. Работникам организаций, чьи офисы выходят на проезжую часть, пришлось взять в руки лопаты и убрать снежные навалы самим.

Почему городские дворники сразу не убрали навалы хотя бы возле остановок общественного транспорта, «ПИК» поинтересовался у директора департамента ЖКХ Сергея Аксененко.

Оказывается, утром дорожникам не удалось расчистить весь снег и наледь с дорог. В течение дня расчистку проведут еще раз. Только после этого займутся своей работой дворники.

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Автор: 19.01.2021
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