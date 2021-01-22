По просьбе правительства Луганской Народной Республики Россия в январе отправит в Донбасс первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V». Как именно ее доставят, пока не сообщается.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 22 января – «ПИК». В январе, по данным ГУ МЧС по Ростовской области, не запланировано рейса гуманитарного конвоя в Донбасс. Возможно, препарат привезут другим транспортом.

Как сообщает пресс-служба Правительства ЛНР, первоочередная возможность вакцинации будет предоставлена категориям, находящимся в особой зоне риска по заболеваемости: медикам, сотрудникам правоохранительных органов.

По данным Минздрава республики на 22 января, за весь период зарегистрировано 2473 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1985 человек, умерли 210.

В Донецкой Народной Республике подтверждены 18 829 случаев COVID-19. На стационарном и амбулаторном лечении 6 818 пациентов. Выздоровели 10 345 человек, скончались 1 666. На официальном сайте правительства пока нет информации о вакцинации от ковида.