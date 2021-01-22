21 января исполнилось 320 лет со дня образования инженерных войск России.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 января — «ПИК». В Каменске этот праздник ежегодно отмечают военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной Кингисеппской Краснознаменной ордена Александра Невского бригады (в/ч 45767).

21 января в воинской части в торжественной обстановке военнослужащих наградили за безупречную службу, высокие показатели в служебной и трудовой деятельности. Отдельным солдатам и офицерам присвоили очередные воинские и специальные звания.

Командир 11-й отдельной инженерной бригады гвардии полковник Дмитрий Марков в беседе с корреспондентом «ПИКа» отметил, что инженерные войска являются одними из старейших в Вооруженных силах России, а Каменск считается столицей инженерных войск в Южном военном округе.

Напомним, военнослужащие каменской бригады стали двукратными победителями Всероссийских игр «АрМИ-2019», забрав золото в конкурсах «Открытая вода» и «Безопасный маршрут». А в прошлом году 11-я бригада прославила город, став чемпионом игр «АрМИ-2020».

Фоторепортаж праздника по случаю образования инженерных войск.