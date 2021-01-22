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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские военные отметили профессиональный праздник

общество

Каменские военные отметили профессиональный праздник

Каменские военные отметили профессиональный праздник

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

21 января исполнилось 320 лет со дня образования инженерных войск России. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 января — «ПИК». В Каменске этот праздник ежегодно отмечают военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной Кингисеппской Краснознаменной ордена Александра Невского бригады (в/ч 45767).

21 января в воинской части в торжественной обстановке военнослужащих наградили за безупречную службу, высокие показатели в служебной и трудовой деятельности. Отдельным солдатам и офицерам присвоили очередные воинские и специальные звания.

Командир 11-й отдельной инженерной бригады гвардии полковник Дмитрий Марков в беседе с корреспондентом «ПИКа» отметил, что инженерные войска являются одними из старейших в Вооруженных силах России, а Каменск считается столицей инженерных войск в Южном военном округе.

Напомним, военнослужащие каменской бригады стали двукратными победителями Всероссийских игр «АрМИ-2019», забрав золото в конкурсах «Открытая вода» и «Безопасный маршрут». А в прошлом году 11-я бригада прославила город, став чемпионом игр «АрМИ-2020».

Фоторепортаж праздника по случаю образования инженерных войск.

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Автор: 19.01.2021
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