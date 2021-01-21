В ноябре этого года каменская прокуратура проверяла факты распространения откровенных фото и видеоматериалов несовершеннолетними.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 января – «ПИК». Обе истории произошли осенью 2020 года с местными школьницами. Первая про девочку, которая зашла в школьный туалет, достала телефон, разделась и сняла себя обнаженной на камеру. Потом переслала видео знакомым девчонкам, те — своим друзьям и т.д. В этом случае подросткам удалось отделаться легким испугом — не достигли еще возраста уголовной ответственности. Родители, конечно, заплатили штрафы. Все участники «откровенной» истории на особом контроле у правоохранителей.

Примерно в это же время произошел еще один подобный случай. Школьница что-то не поделила со своей подругой и решила ей насолить. Тайком скачала с телефона ее интимные фотографии и разослала знакомым. Теперь 17-летняя школьница за распространение чужих фото эротического характера будет отвечать перед судом – на нее завели уголовное дело по ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни).