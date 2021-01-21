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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске раненый лебедь упал с неба во двор частного дома

общество

В Каменске раненый лебедь упал с неба во двор частного дома

Фото прислал в редакцию житель мкр. Заводского.

В Каменске раненый лебедь упал с неба во двор частного дома

Ветеринар обнаружил в крыле белой птицы застрявшие две дробины.
Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Днем 20 января во двор к Александру (жителю мкр. Заводского) в буквальном смысле с неба упал белый лебедь.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 января – «ПИК». В него, по всей видимости, стреляли браконьеры, поскольку на перьях и клюве птицы были капли крови.

Самое главное было — аккуратно поймать лебедя, чтобы не травмировать. Нашли старую простынь, завернули в нее и повезли, — рассказывает Александр.

Мужчине удалось транспортировать раненое животное в ветеринарную клинику. При осмотре врач обнаружил в крыле лебедя две дробины. Птица, по словам медика, в тяжелом состоянии, но шансы на выздоровление есть.

Я надеюсь, что лебедь поправится. Мы провели все медикаментозные мероприятия. В Богдановке живут люди, у которых есть лебединая семья. Лет пять назад они приютили к себе подбитую самку лебедя, тогда ей пришлось ампутировать крыло. Птица прижилась и еще дала потомство. К этой семье мы и подселили раненого лебедя. Теперь будем наблюдать, — комментирует ситуацию доктор Курбан Магомедов.

Новость о раненом лебеде с просьбой откликнуться на помощь в поисках квалифицированного лечения и передержке 20 января была опубликована на странице «ПИКа» в сети «Инстаграм». Спасибо всем, кто откликнулся.

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Автор: 19.01.2021
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