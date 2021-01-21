Из-за аварии на сетях водоотведения на ул. Мусина сточные воды потекли прямиком в Донец. По словам местных жителей, зловонный ручей течет третью неделю.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 января — «ПИК». В ответ на жалобы горожан городская муниципальная инспекция провела проверку и составила на ОАО «Исток» протокол об административном нарушении. Но не за загрязнение реки, а… за ненадлежащее содержание своего имущества — городских сетей водоотведения.

За это правонарушение предприятию грозит штраф до 80 тысяч рублей.

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