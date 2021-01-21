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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские дворники отказываются убирать мусор на остановках

Фото предоставлено О. Чеченевым.

ЖКХ

Каменские дворники отказываются убирать мусор на остановках

Виктория Костовская
Опубликовано

Речь идет о пакетах с мусором, которые стали уже постоянным атрибутом в урнах, что возле остановочного павильона на ул. Красной, 9.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 января — «ПИК». Утром 21 января и.о. директора ООО «Компас 1» Олег Чеченев передал в редакцию газеты «ПИК» фото, где изображены пакеты с мусором, наваленные возле урны. Дворники этой подрядной организации обязаны наводить порядок на всех остановочных павильонах Каменска-Шахтинского.

«Принципиально убирать не будем. Посмотрим, какая гора вырастет», — такой подписью сопроводил он это фото.

О. Чеченев возлагает надежды на то, что у автора этого безобразия проснется-таки совесть и он научится носить мусор к контейнерной площадке.

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Автор: 19.01.2021
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