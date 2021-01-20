По данным синоптиков, с пятницы, 22 января, потеплеет на 10-12 градусов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 января – «ПИК». Ночь со среды на четверг будет самой холодной — температура опустится до -24…-26 градусов. Морозы в Каменске и в области продержатся до четверга, 21 января, включительно, когда в дневные часы термометры покажут -11, а ночью -23…-24.

В пятницу резко потеплеет: днем температура воздуха составит от 0 до +3 градусов, ночью – от +1 до +5. В выходные потеплеет до +7. Последующая неделя пройдет под знаком плюсовых температур с осадками в виде дождя и мокрого снега.

По версии синоптиков, потепление вызвано перемещением воздушных масс с запада Средиземноморья.

Чем грозит подобный перепад температур? Ухудшением самочувствия у метеозависимых людей, у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеет повышенное либо пониженное кровяное давление. При стремительной перемене погоды многим напомнят о себе старые травмы и хронические заболевания. Также резкое повышение температуры воздуха может способствовать активации различных вирусов.