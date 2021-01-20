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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске сильные морозы резко сменит аномальная оттепель

общество

В Каменске сильные морозы резко сменит аномальная оттепель

В Каменске сильные морозы резко сменит аномальная оттепель

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Опубликовано

По данным синоптиков, с пятницы, 22 января, потеплеет на 10-12 градусов.  

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 января – «ПИК». Ночь со среды на четверг будет самой холодной — температура опустится до -24…-26 градусов. Морозы в Каменске и в области продержатся до четверга, 21 января, включительно, когда в дневные часы термометры покажут -11, а ночью -23…-24. 

В пятницу резко потеплеет: днем температура воздуха составит от 0 до +3 градусов, ночью – от +1 до +5. В выходные потеплеет до +7. Последующая неделя пройдет под знаком плюсовых температур с осадками в виде дождя и мокрого снега. 

По версии синоптиков, потепление вызвано перемещением воздушных масс с запада Средиземноморья. 

Чем грозит подобный перепад температур? Ухудшением самочувствия у метеозависимых людей, у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеет повышенное либо пониженное кровяное давление. При стремительной перемене погоды многим напомнят о себе старые травмы и хронические заболевания. Также резкое повышение температуры воздуха может способствовать активации различных вирусов.

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Автор: 19.01.2021
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