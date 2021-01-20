В регионе пока нет средств для того, чтобы перевести многоквартирные дома на закрытую систему теплоснабжения (когда горячая вода по трубам поступает только для отопления).

Ростовская область, 20 января — «ПИК». К такому выводу пришли участники круглого стола, организованного комитетом Заксобрания по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сообщает «Блокнот Ростов-на-Дону».

На данный момент более 70% многоквартирных домов в регионе, в том числе почти все в Каменске, подключены к открытой системе теплоснабжения — то есть когда по одной трубе горячая вода идет и для нагрева батарей, и для горячего водоснабжения. Такая система якобы и является основной причиной перетопов.

Закрытая же система должна означать более экономное расходование горячей воды, что в идеале должно привести даже к снижению затрат, а значит, и тарифов для населения на отопление и горячую воду.

Интересно, что федеральный закон «О теплоснабжении» требует, чтобы с 1 января 2022 г. открытая система теплоснабжения должна прекратить свое существование. Однако, по словам заместителя председателя комитета Законодательного собрания по строительству и ЖКХ Михаила Сапрыкина, область не успеет осуществить все работы по переходу на новую систему, да и денег на эти работы не хватит. Только для модернизации тепловых систем, к примеру, в Ростове понадобится 1,2 млрд рублей, а Волгодонску еще больше — 4,8 млрд рублей.

Это означает, что проблему перетопа в областном масштабе решить не удастся, пока не придет федеральная финансовая поддержка.