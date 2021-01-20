В течение прошлого года графики движения автобусов практически по всем городским маршрутам многократно менялись, поэтому каменчане обратились в редакцию газеты «ПИК» с просьбой уточнить в ПАТП, как ходят автобусы по 21 городскому рейсу.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 января — «ПИК». На прошлой неделе администрация Каменского ПАТП передала в редакцию новое расписание пассажирского транспорта с учетом всех прошлых изменений. Оно было опубликовано в свежем номере «ПИКа» от 20 января.

Отметим, данное расписание является зимним. На летний график городские автобусы перейдут ориентировочно в апреле.