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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«ПИК» опубликовал новый график движения городских автобусов

транспорт

«ПИК» опубликовал новый график движения городских автобусов

«ПИК» опубликовал новый график движения городских автобусов

Руководство Каменского ПАТП рассказало, как ходят городские автобусы.
Виктория Костовская
Опубликовано

В течение прошлого года графики движения автобусов практически по всем городским маршрутам многократно менялись, поэтому каменчане обратились в редакцию газеты «ПИК» с просьбой уточнить в ПАТП, как ходят автобусы по 21 городскому рейсу.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 января — «ПИК». На прошлой неделе  администрация Каменского ПАТП передала в редакцию новое расписание пассажирского транспорта с учетом всех прошлых изменений. Оно было опубликовано в свежем номере «ПИКа» от 20 января.
Отметим, данное расписание является зимним. На летний график городские автобусы перейдут ориентировочно в апреле.

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Автор: 19.01.2021
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