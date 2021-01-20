19 января православные отметили большой церковный праздник Крещение Господне. Во всех храмах по этому случаю прошло Великое освящение воды.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 января – «ПИК». Впервые верующие отмечали Крещение в условиях пандемии. Поэтому во время освящения воды на подворьях храмов, 18 и 19 января, все присутствующие были в масках. Не было и очередей: пришедшим в храм прихожанам воду освящали сразу же.

Поскольку крещенская вода имеет особую целебную силу, еще одной достаточно молодой крещенской традицией стали омовения в природных иорданях. В предыдущие годы в ледяную воду окунались до полутора тысяч каменчан. По данным начальника каменского Управления ГО и ЧС Юрия Плотникова, в этом году верующие отказались от ночных купаний в Донце. Спасатели, проводившие ночные учения на центральном пляже и в «Топольках» в ночь на 19 января, зафиксировали не более ста машин с желающими окунуться. Но в воду никто не полез: мороз -22 градуса, и доводы спасателей убедили приезжих разъехаться по домам. Тем более что представители церкви природные иордани в этом году также не освящали.