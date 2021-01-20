Одержав победу на первенстве Ростовской области по боксу, каменские спортсмены получили путевку на участие в первенстве ЮФО.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 января – «ПИК». Первенство РО среди девочек 13-14 лет, юношей и девушек 15-16 лет, юниоров 17-18 лет проходило в Таганроге с 12 по 17 января. В областном турнире приняли участие около 205 спортсменов из разных уголков региона.

По итогам спаррингов первое место завоевали А. Бирюлина (15-16 лет, 66 кг) и В. Романова (44 кг). Н. Верещагина (13-14 лет, до 42 кг) стала второй. Все девушки являются воспитанницами тренера СШОР № 2 О. Головкова и поедут на первенство ЮФО. Боксеры И. Белоусов (15-16 лет, 75 кг) и А. Подкатилов (17-18 лет, 75 кг) стали обладателями бронзы.

Турнирное золото взял И. Битенко из СК «Форвард» (15-16 лет, до 70 кг). Он тренируется у С. Кононенко.

Серебро завоевал А. Золотовский (15-16 лет, до 80 кг) из боксерского клуба «Гладиатор». Его тренирует Г. Нуриев.