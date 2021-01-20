Основные проблемы с противоковидной вакцинацией, возникшие в регионе, были обозначены в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 19 января.

Ростовская область, 20 января – «ПИК». С 18 января в Ростовской области декларирован старт «массовой вакцинации» от коронавируса. По состоянию на 19 января в область поступили 13 542 доз противоковидных вакцин «Спутник V» и «ЭпиВак Корона». В конце января ожидается еще одна поставка крупной партии вакцин.

Но вот ума массовой вакцинации в регионе, как оказалось, дать не смогли. Как следует из доклада министра здравоохранения РО Юрия Кобзева, «главные врачи многих медицинских учреждений не понимают, как они будут осуществлять логистику вакцины внутри своего муниципального района. До сих пор в 26 районах не представлена информация о приобретении морозильных камер и термоконтейнеров для хранения и транспортировки вакцины. Из-за отсутствия договоров с Ростелекомом к сайту Госуслуг, где пациенты могли бы записаться на вакцинацию, подключены всего три района и частично медучреждения в Ростове, Таганроге, Новочеркасске и Азове».

Открытым остается вопрос, каким образом с учетом существующих проблем регион будет осуществлять вакцинацию, цель которой привить 60% населения.

15 января Правительство РО обнародовало список городов, в которых будут вакцинировать от ковида: Азов, Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Шахты. Каменск в перечень не вошел. И на данный момент у нас нет ни одного вакцинированного жителя города. И это несмотря на все заверения областных властей о том, что к вакцинации приступили по всей области!

Дождутся ли каменчане прививки? Медики, что называется, «прикрыв грудью» недоработки чиновников, уверяют, что да. Так, главный врач ЦГБ А. Некрасов, заверил, что «прививочная кампания в Каменске начнется ориентировочно с начала февраля. Сейчас идет закупка оборудования для хранения и транспортировки вакцины. Все желающие будут привиты. Вакцинация будет проводиться поэтапно, по мере изготовления вакцины. Планируется привить 60% взрослого населения города».