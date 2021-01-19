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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На границе в Донецке задержали украинца с валютой

происшествия

На границе в Донецке задержали украинца с валютой

Фото пресс-службы Южного таможенного управления.

На границе в Донецке задержали украинца с валютой

Елена Жукова
Опубликовано

Мужчина спрятал в фургоне незадекларированные гривны, рубли, доллары США на общую сумму свыше 31 000 долларов в эквиваленте. Возбуждено уголовное дело.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 января – «ПИК». Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, 27-летний гражданин Украины прибыл на таможенный пост МАПП «Донецк» на автомобиле «Рено Мастер» со стороны Украины.

Рентгеновское изображение автомобиля, полученное с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК), подсказало, что в машине есть спрятанный товар.

При осмотре была обнаружена крупная сумма наличности, тогда как декларированию подлежат денежные средства свыше 10 000 долларов США в эквиваленте. Причем молодой человек, чтобы не декларировать деньги, передал часть их своим пассажирам, другую часть спрятал под пластиковой обшивкой автомобиля.

Выяснилось, что украинец не задекларировал  21 758 в долларовом эквиваленте — сумма вдвое превышала разрешенную для перемещения через границу без письменного  таможенного оформления.

В отношении жителя Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств).

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Автор: 19.01.2021
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