Мужчина спрятал в фургоне незадекларированные гривны, рубли, доллары США на общую сумму свыше 31 000 долларов в эквиваленте. Возбуждено уголовное дело.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 января – «ПИК». Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, 27-летний гражданин Украины прибыл на таможенный пост МАПП «Донецк» на автомобиле «Рено Мастер» со стороны Украины.

Рентгеновское изображение автомобиля, полученное с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК), подсказало, что в машине есть спрятанный товар.

При осмотре была обнаружена крупная сумма наличности, тогда как декларированию подлежат денежные средства свыше 10 000 долларов США в эквиваленте. Причем молодой человек, чтобы не декларировать деньги, передал часть их своим пассажирам, другую часть спрятал под пластиковой обшивкой автомобиля.

Выяснилось, что украинец не задекларировал 21 758 в долларовом эквиваленте — сумма вдвое превышала разрешенную для перемещения через границу без письменного таможенного оформления.

В отношении жителя Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств).