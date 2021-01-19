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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Легкоатлет из Донецка поедет на первенство России

Никита в центре пьедестала победителей. Фото предоставили в отделе культуры и спорта Донецка

спорт

Легкоатлет из Донецка поедет на первенство России

Елена Жукова
Опубликовано

Воспитанник ДЮСШ № 1 Никита Груздев обошел всех соперников на дистанции 400 м на первенстве Южного федерального округа по легкой атлетике и завоевал возможность представить регион на всероссийском уровне.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 января – «ПИК». Соревнования проходили в Краснодаре 16-17 января. Спортсмен с личным результатом 49,94 сек. выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Победа дала Никите возможность поехать на первенство России, которое пройдет в Смоленске.

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Автор: 19.01.2021
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