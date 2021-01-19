Воспитанник ДЮСШ № 1 Никита Груздев обошел всех соперников на дистанции 400 м на первенстве Южного федерального округа по легкой атлетике и завоевал возможность представить регион на всероссийском уровне.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 января – «ПИК». Соревнования проходили в Краснодаре 16-17 января. Спортсмен с личным результатом 49,94 сек. выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Победа дала Никите возможность поехать на первенство России, которое пройдет в Смоленске.