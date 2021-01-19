анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 20 января
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 3-го выпуска «ПИКа» в 2021 году.
Читайте в номере:
- Нам вакцина не положена. Нам — это Каменску. По крайней мере, до конца января: старт разрекламированной властями «массовой вакцинации» в Ростовской области ограничился Азовом, Батайском, Волгодонском, Новочеркасском, Новошахтинском, Ростовом и Шахтами »2-3
- Все каменские автобусы по часам и минутам. Полное расписание городских маршрутов на январь-март. /10-11
- Пойдем сажать картошку! Что растим в горшочках, а потом на грядках — лунный посевной календарь на 2021 год. /20-21
- Течет в Донец, бежит в Донец… Сброшенные в реку канализационные стоки растопили лед и провоняли все Топольки. /3
- В Каменск повезут детей со всей области. Прокуратура наказала ростовскую начальницу, объявившую о закрытии каменского Дома ребенка. /4
- Дом вроде и есть, но его как бы нет. Прожив в доме тридцать лет, люди узнали, что ни в каких базах и реестрах он не числится. Как можно жить под крышей и по адресу, которых не существует? /8 , 9
- Цены на мусор опять упали. С января 2021 года тариф на мусор уменьшили для жителей одиннадцати городов и районов Ростовской области. В число счастливчиков попали Каменск и Каменский район. /3
- Про каменскую прокуратуру написали книгу. Почти 180 глянцевых страниц повествуют об истории надзорного органа со времен его зарождения. /5