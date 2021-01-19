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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 20 января

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 20 января

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 3-го выпуска «ПИКа» в 2021 году.

Читайте в номере:

  • Нам вакцина не положена. Нам — это Каменску. По крайней мере, до конца января: старт разрекламированной властями «массовой вакцинации» в Ростовской области ограничился Азовом, Батайском, Волгодонском, Новочеркасском, Новошахтинском, Ростовом и Шахтами »2-3
  • Все каменские автобусы по часам и минутам. Полное расписание городских маршрутов на январь-март. /10-11
  • Пойдем сажать картошку! Что растим в горшочках, а потом на грядках — лунный посевной календарь на 2021 год. /20-21
  • Течет в Донец, бежит в Донец… Сброшенные в реку канализационные стоки растопили лед и провоняли все Топольки. /3
  • В Каменск повезут детей со всей области. Прокуратура наказала ростовскую начальницу, объявившую о закрытии каменского Дома ребенка. /4
  • Дом вроде и есть, но его как бы нет. Прожив в доме тридцать лет, люди узнали, что ни в каких базах и реестрах он не числится. Как можно жить под крышей и по адресу, которых не существует? /8 , 9
  • Цены на мусор опять упали. С января 2021 года тариф на мусор уменьшили для жителей одиннадцати городов и районов Ростовской области. В число счастливчиков попали Каменск и Каменский район. /3
  • Про каменскую прокуратуру написали книгу. Почти 180 глянцевых страниц повествуют об истории надзорного органа со времен его зарождения. /5

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 20 января
Автор: 19.01.2021
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