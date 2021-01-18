18 января утром огромный затор образовался в пос. Подскельном (в районе заготзерна) от старого кладбища до виадука.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 января — «ПИК». Пробка образовалась из-за того, что на подъеме на виадук (со стороны пр. Карла Маркса) буксовала на льду грузовая машина. Из-за этого остальные участники дорожного движения были вынуждены передвигаться по принципу реверсивного движения.