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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Снегопад поставил Каменск в пробку

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

Снегопад поставил Каменск в пробку

Виктория Костовская
Опубликовано

18 января утром огромный затор образовался в пос. Подскельном (в районе заготзерна) от старого кладбища до виадука.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 января — «ПИК». Пробка образовалась из-за того, что на подъеме на виадук (со стороны пр. Карла Маркса) буксовала на льду грузовая машина. Из-за этого остальные участники дорожного движения были вынуждены передвигаться по принципу реверсивного движения.

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1 комментарий
  • http://vk.com/id141439748 Сергей Тарасенко

    Вы что…. у нас дороги и чистят и посыпают… Это фура сама виновата, надо прогноз смотреть прежде чем к нам в город ехать…

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Автор: 19.01.2021
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