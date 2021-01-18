Детское учреждение, единственное на севере области и работающее с 1944 года, планировали закрыть в феврале 2021 года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 января — «ПИК». Напомним, на собрании 6 ноября 2020 года сотрудникам каменского Дома ребенка, ранее присоединенного к ростовскому Дому ребенка («четверке»), директор О. Гришина сообщила, что в феврале 2021 года их учреждение закроют. 80 каменчан потеряли бы работу, малышей же планировали перевезти в Ростов-на-Дону. Причиной такого решения стала очередная оптимизация.

Письма с просьбой о помощи были отправлены в региональное и федеральное министерства здравоохранения, в прокуратуру, губернатору и даже президенту. Под обращением подписались все 80 человек.

Недавно каменская городская прокуратура закончила проверку по факту обращения сотрудников каменского Дома ребенка. Результат: Дом ребенка остается в Каменске и с 1 февраля начинает работать согласно новой структуре учреждения. Закрытие прокуратура признала не соответствующим законодательству. А также О. Гришина, руководитель ростовского Дома ребенка, к которому присоединили каменский, признана виновной в совершении административных правонарушений (ст. 6.6 КоАП и ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ), касающихся работы каменского Дома ребенка.