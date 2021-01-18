15 января в соцсетях и мессенджерах неизвестные начали распространять информацию о том, что в воде из крана обнаружено существенное превышение содержания аммония и хлора.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 января — «ПИК». Достоверность этой информации подкреплялась тем, что ее получили якобы от «хороших знакомых с МЧС».

В этот же день редакция газеты «ПИК» обратилась за разъяснениями к начальнику каменского Управления ГО и ЧС Юрию Плотникову.

Юрий Николаевич опроверг это сообщение. По его данным, анализы воды, которые производились 15 января лабораториями местного Роспотребнадзора и ОАО «Исток», отвечающего за подъем воды из Донца, не выявили превышения нормативов наличия хлора и аммония в водопроводе. То есть данное сообщение — не что иное как ложь.

Отметим, с 15 января и в последующие выходные дни подобные сообщения получали также жители Таганрога, Новошахтинска, Белой Калитвы, российского Донецка, а также городов ДНР и ЛНР. Везде вода была признана годной к употреблению.