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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские спасатели опровергли страшилку о грязной воде в день ее появления

происшествия

Каменские спасатели опровергли страшилку о грязной воде в день ее появления

Скриншот фейка из мессенджера WhatsApp.

Каменские спасатели опровергли страшилку о грязной воде в день ее появления

Виктория Костовская
Опубликовано

15 января в соцсетях и мессенджерах неизвестные начали распространять информацию о том, что в воде из крана обнаружено существенное превышение содержания аммония и хлора.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 января — «ПИК». Достоверность этой информации подкреплялась тем, что ее получили якобы от «хороших знакомых с МЧС». 

В этот же день редакция газеты «ПИК» обратилась за разъяснениями к начальнику каменского Управления ГО и ЧС Юрию Плотникову.

Юрий Николаевич опроверг это сообщение. По его данным, анализы воды, которые производились 15 января лабораториями местного Роспотребнадзора и ОАО «Исток», отвечающего за подъем воды из Донца, не выявили превышения нормативов наличия хлора и аммония в водопроводе. То есть данное сообщение — не что иное как ложь.

Отметим, с 15 января и в последующие выходные дни подобные сообщения получали также жители Таганрога, Новошахтинска, Белой Калитвы, российского Донецка, а также городов ДНР и ЛНР. Везде вода была признана годной к употреблению.

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2 комментария
  • Сергей Кундрюцков

    Естественно скажут, что вода чистая. Хорошо, что систему ОСМОС поставил, теперь пью спокойно. А то иной раз вода такая льется в ванную, что сомнение берет, вымыюсь или испачкаюсь если в нее сесть купаться.

  • https://plus.google.com/101760831017122402790 Михаил Мир

    У нас не может быть грязной воды. Мы великая страна. Партия не допустит грязи. И еще плотников и потребнадзор.

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Автор: 19.01.2021
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