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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске уменьшили мусорные тарифы

ЖКХ

В Каменске уменьшили мусорные тарифы

Виктория Костовская
Опубликовано

С 1 января 2021 года плата за вывоз мусора для всех населенных пунктов, входящих в Красносулинский МЭОК, сократилась на 10,7%.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 января — «ПИК». Согласно постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области, теперь жильцы индивидуальных домов будут платить 105,6 руб. за одного человека в месяц (было 118,3 руб.), а многоквартирных — 103,89 руб. (было 116,4 руб.).
Напомним, Красносулинский МЭОК охватывает городские округа: Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, Белокалитвинский, Каменский, Константиновский, Красносулинский, Октябрьский, Родионово-Несветайский и Усть-Донецкий районы.
Подробнее о причинах снижения тарифов за услугу “вывоз ТКО” читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 20 января. 

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Автор: 12.01.2021
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