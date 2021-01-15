С пятницы, 15 января в Каменске и в области установится устойчивая минусовая температура, а крещенские праздники будут проходить на фоне сильных морозов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 января – «ПИК». До конца января Каменск будто попадет в сказку «Двенадцать месяцев» – город будет находиться во власти снегопадов, дождей, гололеда и резких оттепелей. Но морозов, которые сейчас надвигаются на Ростовскую область, в наших краях не было уже несколько лет. По данным метеопортала gismeteo.ru, в пятницу температура воздуха днем составит -4…-5 градусов. Легкий морозец будет сопровождаться туманом, осадками в виде снега, гололедицей.

В ночь на субботу температура покажет жесткие отрицательные значения и опустится до -10…-15 градусов. В воскресенье, 17 января мороз начнет крепчать и составит днем -10…-13 градусов, ночью -16…-18 градусов. С понедельника 18 января погода начнет ухудшаться – снова туман, гололедица, снег. 18 и 19 января днем столбики термометров покажут -11…-14 градусов, ночью -20…-21. Мороз продержится до 21 января, когда температура по прогнозам синоптиков должна опуститься до -20…-26 градусов. Резкое потепление и возврат в весну ожидается к следующим выходным – 23 и 24 января: нас ждут долгожданные +2…+6 градусов тепла.