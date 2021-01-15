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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Уроженец Каменска возглавил молодежную команду «Урала»

Фото из архива редакции.

спорт

Уроженец Каменска возглавил молодежную команду «Урала»

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Опубликовано

Бывший футболист «Урала» Александр Данцев возглавил молодежную команду клуба.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 января – «ПИК». Победитель первенства ФНЛ, обладатель Кубка ФНЛ и финалист Кубка России по футболу Александр Данцев стал главным тренером молодежной команды Екатеринбурга, сменив бывшего наставника «уральцев» Олега Фистикана. До нового назначения А. Данцев работал в тренерском штабе молодежной команды «Урала».

Напомним, российский футболист Александр Данцев родился в Каменске. Его футбольная карьера началась в ФК «Ростсельмаш». С 2001 года футболист начал играть в составе ФК «Ростов», став одним из ключевых игроков команды в 2006 году. В послужном списке защитника значились ФК подмосковных «Химок» и «Луча-Энергии», где он играл на позиции левого защитника. В 2010 году каменский футболист перешел в «Урал», где проработал девять лет и завершил карьеру в 2019 году. Свой последний матч в рамках первенства области по футболу среди команд 1-й лиги он провел в Каменске 15 июня 2019 г. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 5:2. А. Данцев отметился дублем. 

В премьер-лиге А. Данцев провел 125 матчей, забил 5 мячей.

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