Бывший футболист «Урала» Александр Данцев возглавил молодежную команду клуба.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 января – «ПИК». Победитель первенства ФНЛ, обладатель Кубка ФНЛ и финалист Кубка России по футболу Александр Данцев стал главным тренером молодежной команды Екатеринбурга, сменив бывшего наставника «уральцев» Олега Фистикана. До нового назначения А. Данцев работал в тренерском штабе молодежной команды «Урала».

Напомним, российский футболист Александр Данцев родился в Каменске. Его футбольная карьера началась в ФК «Ростсельмаш». С 2001 года футболист начал играть в составе ФК «Ростов», став одним из ключевых игроков команды в 2006 году. В послужном списке защитника значились ФК подмосковных «Химок» и «Луча-Энергии», где он играл на позиции левого защитника. В 2010 году каменский футболист перешел в «Урал», где проработал девять лет и завершил карьеру в 2019 году. Свой последний матч в рамках первенства области по футболу среди команд 1-й лиги он провел в Каменске 15 июня 2019 г. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 5:2. А. Данцев отметился дублем.

В премьер-лиге А. Данцев провел 125 матчей, забил 5 мячей.