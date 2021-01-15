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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ростовская область готовится к массовой вакцинации от коронавируса

здоровье

Ростовская область готовится к массовой вакцинации от коронавируса

Ростовская область готовится к массовой вакцинации от коронавируса

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Опубликовано

Ориентировочно в январе в донской регион должна прибыть противоковидная вакцина для начала массовой прививки населения. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 января – «ПИК». В декабре в область уже поступили 11 тыс. доз вакцин. В первую очередь прививать начали медиков, затем учителей и соцработников. Первые дозы противоковидной вакцины появились и у наших соседей — в Белой Калитве. Как анонсировало областное правительство, в январе ожидаются поступления больших партий вакцины для массовой вакцинации. 

В Каменске также идет подготовка к вакцинированию. Уже известно, что прививать каменчан, причем добровольно, будут российской вакциной «Спутник V». Массовая вакцинация населения планируется в конце января. В первую очередь предполагается привить медиков, соцработников, учителей и пенсионеров. По информации ЦГБ, по состоянию на 15 января в Каменск вакцина не поступала.

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Автор: 12.01.2021
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