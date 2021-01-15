Расписание служб и Великого освящения воды в приходах Каменска и Каменского района
19 января православные отметят великий двунадесятый праздник Крещения Господня. В честь этого события в храмах 18 и 19 января пройдут торжественные богослужения и чин Великого освящения воды. Для удобства верующих предлагаем расписание служб и освящения воды.
Каменский Свято-Покровский храм
- 18 января. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
7.30 – Царские часы. Литургия. Чин Великого освящения воды
11.00-17.00 – Раздача освященной воды
17.00 – Вечернее богослужение
- 19 января. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
7.30 – Часы. Литургия. Чин Великого освящения воды
11.00-17.00 – Раздача освященной воды
Каменский Свято-Троицкий храм
(поселок Южный)
- 18 января
7.00 – Божественная литургия. По окончанию, примерно с 10.00 до 17.00 – Великое освящение воды
- 19 января
8.00 – Божественная литургия.
10.00 (по окончании литургии) и до 17.00 – Великое освящение воды
Каменский храм Всех святых, в земле Российской просиявших
(недалеко от парка Победы)
- 18 января
С 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00 – Великое освящение воды
- 19 января
12.00-13.00 – Великое освящение воды
(Расписание служб уточняйте непосредственно в храме)
Каменский приход Почаевской иконы Божией матери
(комбинат)
- 19 января
9.00 – Божественная литургия
14.00 – Великое освящение воды
Каменский храм Преображения Господня
(мкр. Лиховской)
- 18 января
7.00 – Царские часы. Божественная литургия. Чин Великого освящения воды
15.00 – Всенощное бдение
17.00 – Великое освящение воды
- 19 января
7.00 – Божественная литургия
По окончании службы Чин Великого освящения воды
Каменский храм Андрея Первозванного
(мкр. Лиховской)
- 18 января
11.00, 17.30 – Великое освящение воды
- 19 января
8.30 – Часы. Божественная литургия
11.00 – Великое освящение воды
Каменский храм Святой Анны Кашинской
(мкр. Заводской)
- 18 января
8.00 – Царские часы. Изобразительны. Литургия Василия Великого
14.00 – Всенощное бдение (великое повечерие, утреня)
18.00 – Великое освящение воды
- 19 января
8.00 – Литургия Иоанна Златоуста
12.00 – Великое освящение воды
Храм святого Сергия Радонежского
(парк «Лога»)
- 18 января
8.30 – Царские часы. Литургия
11.00 – 14.00 – Молебен с чином Великого освящения воды
14.00 – Вечернее богослужение
- 19 января
9.00 – Часы. Литургия
10.30 – 13.00 – Великое освящение воды
Храм Святителя Николая
(хутор Ст. Станица)
- 18 января
8.00 – Часы. Вечерня с литургией Василия Великого
11.00-12.00 – Великое освящение воды
15.00 – Всенощное бдение
- 19 января
8.00 – Литургия Иоанна Златоуста
10.00 – Великое освящение воды
Калитвенский Свято-Успенский храм
- 18 января
8.00 – Божественная литургия
10.00-16.00 – Великое освящение воды
- 19 января
8.00 – Божественная литургия
10.00-16.00 – Великое освящение воды
- 20 января
8.00 – Праздничное богослужение по случаю престольного праздника правого придела храма в честь собора Иоанна Крестителя. Крестный ход
Богдановский Свято-Никольский храм
- 18 января
8.30 – Божественная литургия
10.00 – Великое освящение воды
14.00 – Вечерня
- 19 января
8.30 – Божественная литургия
10.00 – Великое освящение воды
Храм Георгия Победоносца
(х. Лихой)
- 18 января
12.00 – Великое освящение воды
13.30 – Всенощное бдение. Лития
- 19 января
9.00 – Божественная литургия
11.00 – Великое освящение воды