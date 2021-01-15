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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Расписание служб и Великого освящения воды в приходах Каменска и Каменского района

религия

Расписание служб и Великого освящения воды в приходах Каменска и Каменского района

Расписание служб и Великого освящения воды в приходах Каменска и Каменского района

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19 января православные отметят великий двунадесятый праздник Крещения Господня. В честь этого события в храмах 18 и 19 января пройдут торжественные богослужения и чин Великого освящения воды. Для удобства верующих предлагаем расписание служб и освящения воды.

Каменский Свято-Покровский храм

  • 18 января. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
    7.30 – Царские часы. Литургия. Чин Великого освящения воды 
    11.00-17.00 – Раздача освященной воды
    17.00 – Вечернее богослужение
  • 19 января. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
    7.30 – Часы. Литургия. Чин Великого освящения воды
    11.00-17.00 – Раздача освященной воды

Каменский Свято-Троицкий храм
(поселок Южный)

  • 18 января
    7.00 – Божественная литургия. По окончанию, примерно с 10.00 до 17.00 – Великое освящение воды
  • 19 января
    8.00 – Божественная литургия. 
    10.00 (по окончании литургии) и до 17.00 – Великое освящение воды

Каменский храм Всех святых, в земле Российской просиявших 
(недалеко от парка Победы)

  • 18 января
    С 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00 – Великое освящение воды
  • 19 января
    12.00-13.00 – Великое освящение воды
    (Расписание служб уточняйте непосредственно в храме)

Каменский приход Почаевской иконы Божией матери
(комбинат)

  • 19 января
    9.00 – Божественная литургия
    14.00 – Великое освящение воды

Каменский храм Преображения Господня
(мкр. Лиховской)

  • 18 января
    7.00 – Царские часы. Божественная литургия. Чин Великого освящения воды
    15.00 – Всенощное бдение
    17.00 – Великое освящение воды
  • 19 января
    7.00 – Божественная литургия
    По окончании службы Чин Великого освящения воды

Каменский храм Андрея Первозванного
(мкр. Лиховской)

  • 18 января
    11.00, 17.30 – Великое освящение воды
  • 19 января
    8.30 – Часы. Божественная литургия
    11.00 – Великое освящение воды

Каменский храм Святой Анны Кашинской
(мкр. Заводской)

  • 18 января 
    8.00 – Царские часы. Изобразительны. Литургия Василия Великого
    14.00 – Всенощное бдение (великое повечерие, утреня)
    18.00 – Великое освящение воды 
  • 19 января
    8.00 – Литургия Иоанна Златоуста
    12.00 – Великое освящение воды

Храм святого Сергия Радонежского
(парк «Лога»)

  • 18 января
    8.30 – Царские часы. Литургия
    11.00 – 14.00 – Молебен с чином Великого освящения воды
    14.00 – Вечернее богослужение
  • 19 января
    9.00 – Часы. Литургия
    10.30 – 13.00 – Великое освящение воды

Храм Святителя Николая 
(хутор Ст. Станица)

  • 18 января 
    8.00 – Часы. Вечерня с литургией Василия Великого
    11.00-12.00 – Великое освящение воды
    15.00 – Всенощное бдение
  • 19 января
    8.00 – Литургия Иоанна Златоуста
    10.00 – Великое освящение воды

Калитвенский Свято-Успенский храм

  • 18 января 
    8.00 – Божественная литургия
    10.00-16.00 – Великое освящение воды
  • 19 января
    8.00 – Божественная литургия
    10.00-16.00 – Великое освящение воды
  • 20 января
    8.00 – Праздничное богослужение по случаю престольного праздника правого придела храма в честь собора Иоанна Крестителя. Крестный ход 

Богдановский Свято-Никольский храм

  • 18 января
    8.30 – Божественная литургия
    10.00 – Великое освящение воды
    14.00 – Вечерня
  • 19 января
    8.30 – Божественная литургия
    10.00 – Великое освящение воды

Храм Георгия Победоносца
(х. Лихой)

  • 18 января
    12.00 – Великое освящение воды
    13.30 – Всенощное бдение. Лития
  • 19 января
    9.00 – Божественная литургия
    11.00 – Великое освящение воды

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Автор: 12.01.2021
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