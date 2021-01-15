19 января православные отметят великий двунадесятый праздник Крещения Господня. В честь этого события в храмах 18 и 19 января пройдут торжественные богослужения и чин Великого освящения воды. Для удобства верующих предлагаем расписание служб и освящения воды.

Каменский Свято-Покровский храм

18 января. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

7.30 – Царские часы. Литургия. Чин Великого освящения воды

11.00-17.00 – Раздача освященной воды

17.00 – Вечернее богослужение

7.30 – Царские часы. Литургия. Чин Великого освящения воды 11.00-17.00 – Раздача освященной воды 17.00 – Вечернее богослужение 19 января. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

7.30 – Часы. Литургия. Чин Великого освящения воды

11.00-17.00 – Раздача освященной воды

Каменский Свято-Троицкий храм

(поселок Южный)

18 января

7.00 – Божественная литургия. По окончанию, примерно с 10.00 до 17.00 – Великое освящение воды

7.00 – Божественная литургия. По окончанию, примерно с 10.00 до 17.00 – Великое освящение воды 19 января

8.00 – Божественная литургия.

10.00 (по окончании литургии) и до 17.00 – Великое освящение воды

Каменский храм Всех святых, в земле Российской просиявших

(недалеко от парка Победы)

18 января

С 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00 – Великое освящение воды

С 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00 – Великое освящение воды 19 января

12.00-13.00 – Великое освящение воды

(Расписание служб уточняйте непосредственно в храме)

Каменский приход Почаевской иконы Божией матери

(комбинат)

19 января

9.00 – Божественная литургия

14.00 – Великое освящение воды

Каменский храм Преображения Господня

(мкр. Лиховской)

18 января

7.00 – Царские часы. Божественная литургия. Чин Великого освящения воды

15.00 – Всенощное бдение

17.00 – Великое освящение воды

19 января

7.00 – Божественная литургия

По окончании службы Чин Великого освящения воды

Каменский храм Андрея Первозванного

(мкр. Лиховской)

18 января

11.00, 17.30 – Великое освящение воды

11.00, 17.30 – Великое освящение воды 19 января

8.30 – Часы. Божественная литургия

11.00 – Великое освящение воды

Каменский храм Святой Анны Кашинской

(мкр. Заводской)

18 января

8.00 – Царские часы. Изобразительны. Литургия Василия Великого

14.00 – Всенощное бдение (великое повечерие, утреня)

18.00 – Великое освящение воды

8.00 – Царские часы. Изобразительны. Литургия Василия Великого 14.00 – Всенощное бдение (великое повечерие, утреня) 18.00 – Великое освящение воды 19 января

8.00 – Литургия Иоанна Златоуста

12.00 – Великое освящение воды

Храм святого Сергия Радонежского

(парк «Лога»)

18 января

8.30 – Царские часы. Литургия

11.00 – 14.00 – Молебен с чином Великого освящения воды

14.00 – Вечернее богослужение

8.30 – Царские часы. Литургия 11.00 – 14.00 – Молебен с чином Великого освящения воды 14.00 – Вечернее богослужение 19 января

9.00 – Часы. Литургия

10.30 – 13.00 – Великое освящение воды

Храм Святителя Николая

(хутор Ст. Станица)

18 января

8.00 – Часы. Вечерня с литургией Василия Великого

11.00-12.00 – Великое освящение воды

15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Часы. Вечерня с литургией Василия Великого 11.00-12.00 – Великое освящение воды 15.00 – Всенощное бдение 19 января

8.00 – Литургия Иоанна Златоуста

10.00 – Великое освящение воды

Калитвенский Свято-Успенский храм

18 января

8.00 – Божественная литургия

10.00-16.00 – Великое освящение воды

8.00 – Божественная литургия 10.00-16.00 – Великое освящение воды 19 января

8.00 – Божественная литургия

10.00-16.00 – Великое освящение воды

8.00 – Божественная литургия 10.00-16.00 – Великое освящение воды 20 января

8.00 – Праздничное богослужение по случаю престольного праздника правого придела храма в честь собора Иоанна Крестителя. Крестный ход

Богдановский Свято-Никольский храм

18 января

8.30 – Божественная литургия

10.00 – Великое освящение воды

14.00 – Вечерня

8.30 – Божественная литургия 10.00 – Великое освящение воды 14.00 – Вечерня 19 января

8.30 – Божественная литургия

10.00 – Великое освящение воды

Храм Георгия Победоносца

(х. Лихой)