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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Аэропорт Платов закрыли из-за снегопада

транспорт

Аэропорт Платов закрыли из-за снегопада

Аэропорт Платов закрыли из-за снегопада

Виктория Костовская
Опубликовано

15 января Ростовский международный аэропорт Платов закрыли до 13.00 для уборки снега.

Ростовская область, 15 января – «ПИК». На расчистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона работает 13 снегоуборочных машин, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, сложные погодные условия привели к задержке девяти рейсов — три на прибытие из Москвы и Гюмри, шесть на вылет в Санкт-Петербург, Калининград, Гюмри, Стамбул и Москву.

Простаивает из-за снегопада не только ростовский аэропорт. На данный момент закрыт аэропорт Краснодара.

Согласно данным интернет-портала Gismeteo, обильные снегопады продлятся в Ростовской области до конца дня 15 января. Поэтому во избежание аварийных ситуаций дальние поездки следует отложить до выходных. В предстоящие субботу и воскресенье ожидаются несущественные снегопады с понижением температуры до -10…-13 градусов.

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Автор: 12.01.2021
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