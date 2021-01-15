15 января Ростовский международный аэропорт Платов закрыли до 13.00 для уборки снега.

Ростовская область, 15 января – «ПИК». На расчистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона работает 13 снегоуборочных машин, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, сложные погодные условия привели к задержке девяти рейсов — три на прибытие из Москвы и Гюмри, шесть на вылет в Санкт-Петербург, Калининград, Гюмри, Стамбул и Москву.

Простаивает из-за снегопада не только ростовский аэропорт. На данный момент закрыт аэропорт Краснодара.

Согласно данным интернет-портала Gismeteo, обильные снегопады продлятся в Ростовской области до конца дня 15 января. Поэтому во избежание аварийных ситуаций дальние поездки следует отложить до выходных. В предстоящие субботу и воскресенье ожидаются несущественные снегопады с понижением температуры до -10…-13 градусов.