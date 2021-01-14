13 января в ходе совещания в правительстве президент В. Путин назвал 11 регионов, в том числе и донской регион, отстающими от плана строительства дорог.

Ростовская область, 14 января — «ПИК». Кассовое исполнение бюджета, то есть освоение выделенных на строительство дорог денег, в этих регионах оказалось менее 93% — это меньше, чем в 2019 г. Поэтому все они сейчас оказались в «красной» зоне правительственного рейтинга.

Было отмечено также, что в некоторых регионах отставание вызвано поздним выделением средств, в других ненадежностью подрядчиков — часть из них в 2020 г. обанкротились.

Кстати, с конца декабря 2020 г. строительством и ремонтом дорог в Ростовской области руководит новый министр транспорта Владимир Окунев, ранее являвшийся депутатом Заксобрания региона VI созыва. Предыдущий министр Андрей Иванов был уволен 21 декабря с официальной формулировкой «в связи с окончанием трудового договора».