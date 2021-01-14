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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ростовская область вошла число отстающих по строительству дорог

транспорт

Ростовская область вошла число отстающих по строительству дорог

Ростовская область вошла число отстающих по строительству дорог

Виктория Костовская
Опубликовано

13 января в ходе совещания в правительстве президент В. Путин назвал 11 регионов, в том числе и донской регион, отстающими от плана строительства дорог.

Ростовская область, 14 января — «ПИК». Кассовое исполнение бюджета, то есть освоение выделенных на строительство дорог денег, в этих регионах оказалось менее 93% — это меньше, чем в 2019 г. Поэтому все они сейчас оказались в «красной» зоне правительственного рейтинга. 

Было отмечено также, что в некоторых регионах отставание вызвано поздним выделением средств, в других ненадежностью подрядчиков — часть из них в 2020 г. обанкротились.

Кстати, с конца декабря 2020 г. строительством и ремонтом дорог в Ростовской области руководит новый министр транспорта Владимир Окунев, ранее являвшийся депутатом Заксобрания региона VI созыва. Предыдущий министр Андрей Иванов был уволен 21 декабря с официальной формулировкой  «в связи с окончанием трудового договора».

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Автор: 12.01.2021
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