С 14 января вступили в силу дополнительные противоэпидемические меры, принятые в Ростовской области в связи с пандемией. Они касаются крещенских праздников.

Ростовская область, 14 января – «ПИК». Новые меры будут временными и коснутся только крещенских купаний.

Согласно новому постановлению областного правительства, местные администрации должны обеспечить и контролировать соблюдение социальной дистанции не менее полутора метров между желающими совершить омовение. Места для переодевания обустраиваются из расчета не менее 4 кв. метров на человека. Более того, здесь должны быть установлены устройства по обеззараживанию воздуха и проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств не реже чем раз в два часа. Также всех купальщиков нужно обеспечить возможностью пользоваться санитайзерами.

Как сообщил «ПИКу» начальник Управления ГО и ЧС в Каменске Юрий Плотников, все необходимые противоэпидемические меры будут соблюдены. Вместе с тем главный спасатель города призывает ночных купальщиков оставаться дома и не испытывать на прочность свое здоровье.

Напомним, крещенские купания – не церковный обряд. Эта традиция сравнительно новая и зародилась примерно в 1990-х лет прошлого века. В ходе заседания регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий заявил, что в этом году священнослужители смогут освящать воду в купелях вне территории храмов только после обращения местных властей и получения их гарантии, что в месте массового купания будут соблюдаться все необходимые противоэпидемические меры.