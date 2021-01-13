13 января, несмотря на усилия подрядчика по уборке города ООО «Компас 1», погодные качели с утренним снегопадом и дождем превратили дороги в Каменске с снежную кашу, а тротуары в ледяной каток.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 января — «ПИК». По состоянию на 9.00 все спуски и подъемы в городе уже были обработаны пескосоляной смесью, грейдеры начали убирать выпавший снег в центре города, а дворники — расчищать остановочные павильоны. Часом позже началась обработка противогололедной смесью проезжей части по пути следования общественного транспорта в мкр. Заводском.

В ответ на вопрос «ПИКа»: «Когда будете посыпать песком и чистить остальные дороги, а не только спуски и подъемы» — и.о. директора ООО «Компас 1» Олег Чеченев ответил, что одномоментно вычистить весь город невозможно, дорожная техника работает согласно контракту и с учетом погодных условий. Постепенно все уберут. В случае надобности, например при понижении температуры, дороги опять будут посыпать.

Отдельно он посоветовал каменчанам воздержаться от поездок по городу во время снегопадов: чем меньше машин снуют по дорогам, тем проще работать на дорогах уборочной технике.