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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке не смогли расплавить выпавший снег

общество

В Донецке не смогли расплавить выпавший снег

Елена Жукова
Опубликовано

Серия видео, на которых жители Краснодарского края и Донецка пытаются расплавить свежий снег, разлетелась по соцсетям. Как ни странно, осадки в воду не превращаются даже под воздействием газовой горелки.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 13 января  – «ПИК». Судя по видеокадрам из Донецка, расплавить попробовали выпавший сегодня утром снег. Но снежок только закоптился и при этом сохранил форму шара. Что это – задаются вопросом дончане.
Авторы подобных видео в Сети винят в таких «чудесах» пресловутые химтрейлы (химиотрассы): в мире давно и много спорят о якобы проводимой глобальной военной операции по распылению в атмосфере токсичных аэрозолей с самолетов. Инверсионные следы, которые остаются за воздушными судами и долго не исчезают, считают доказательством этих действий, наносящих вред экологии: барий, алюминий, бор, мышьяк, цезий обнаруживают в пробах воды, в спектре инверсионного следа.
Любопытно, исследует ли такие осадки Роспотребнадзор? Или дело просто в немощных коптящих горелках?..

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Автор: 12.01.2021
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