Серия видео, на которых жители Краснодарского края и Донецка пытаются расплавить свежий снег, разлетелась по соцсетям. Как ни странно, осадки в воду не превращаются даже под воздействием газовой горелки.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 13 января – «ПИК». Судя по видеокадрам из Донецка, расплавить попробовали выпавший сегодня утром снег. Но снежок только закоптился и при этом сохранил форму шара. Что это – задаются вопросом дончане.

Авторы подобных видео в Сети винят в таких «чудесах» пресловутые химтрейлы (химиотрассы): в мире давно и много спорят о якобы проводимой глобальной военной операции по распылению в атмосфере токсичных аэрозолей с самолетов. Инверсионные следы, которые остаются за воздушными судами и долго не исчезают, считают доказательством этих действий, наносящих вред экологии: барий, алюминий, бор, мышьяк, цезий обнаруживают в пробах воды, в спектре инверсионного следа.

Любопытно, исследует ли такие осадки Роспотребнадзор? Или дело просто в немощных коптящих горелках?..