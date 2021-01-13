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В Донецке назначен начальник ГИБДД
Ранее исполнявший обязанности руководителя ОГИБДД ОМВД Донецка капитан полиции Алексей Бородин официально занял эту должность еще 31 декабря, но объявили об этом сегодня.
ДОНЕЦК, Ростовская область, 13 января – «ПИК». Уроженец Донецка, Алексей Владимирович начал трудовую деятельность в органах правопорядка с 2012 года стажером по должности оперуполномоченного Неклиновского Межрайотдела Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РО.
В должности оперуполномоченного 1 отдела оперативной службы Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РО находился до 2016 года.
Затем занимал должности инспектора ДПС взвода № 2 полка ДПС ГИБДД Управления МВД РФ по городу Ростову-на-Дону, инспектора ДПС 2 взвода 2 роты Отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД РФ по городу Ростову-на-Дону. С 2019 года — старший инспектор ДПС группы ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по г. Донецку, с 2020-го – командир указанного отделения.