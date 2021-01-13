Ранее исполнявший обязанности руководителя ОГИБДД ОМВД Донецка капитан полиции Алексей Бородин официально занял эту должность еще 31 декабря, но объявили об этом сегодня.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 13 января – «ПИК». Уроженец Донецка, Алексей Владимирович начал трудовую деятельность в органах правопорядка с 2012 года стажером по должности оперуполномоченного Неклиновского Межрайотдела Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РО.

В должности оперуполномоченного 1 отдела оперативной службы Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РО находился до 2016 года.

Затем занимал должности инспектора ДПС взвода № 2 полка ДПС ГИБДД Управления МВД РФ по городу Ростову-на-Дону, инспектора ДПС 2 взвода 2 роты Отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД РФ по городу Ростову-на-Дону. С 2019 года — старший инспектор ДПС группы ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по г. Донецку, с 2020-го – командир указанного отделения.