Такое решение администрация города приняла сегодня, хотя ранее традиционный крестный ход к ставку поселка Западного был запланирован на полдень 19 января.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 13 января – «ПИК». Отмену церемонии мэрия пояснила сложностями соблюдения санитарных требований для предупреждения распространения коронавируса. Скопления людей у водоема предпочли не допускать.

Как сообщили священнослужители, крещенская купель на ставке будет организована, там, как обычно, будут присутствовать сотрудники МЧС. Но чин Великого освящения воды ставка и окропление прихожан на берегу не состоятся. Однако все желающие, несмотря на это, смогут окунуться в иордань.