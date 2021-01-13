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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Освящение воды на ставке в Донецке отменили из-за коронавируса

Фото из архива редакции.

религия

Освящение воды на ставке в Донецке отменили из-за коронавируса

Елена Жукова
Опубликовано

Такое решение администрация города приняла сегодня, хотя ранее традиционный крестный ход к ставку поселка Западного был запланирован на полдень 19 января.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 13 января  – «ПИК».  Отмену церемонии мэрия пояснила сложностями соблюдения санитарных требований для предупреждения распространения коронавируса. Скопления людей у водоема предпочли не допускать. 

Как сообщили священнослужители, крещенская купель на ставке будет организована, там, как обычно, будут присутствовать сотрудники МЧС. Но чин Великого освящения воды ставка и окропление прихожан на берегу не состоятся. Однако все желающие, несмотря на это, смогут окунуться в иордань.

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Автор: 12.01.2021
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