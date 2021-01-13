Директор УК «Каменской» Руслан Ковалев рассказал, куда следует обращаться, если во дворе многоквартирного дома вместо тротуара каток.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 января — «ПИК». Ситуации, когда дворники начинают расчищать выходы из подъездов домов ближе к обеду, а не рано утром, для Каменска скорее правило, чем исключение.

Вот и утром 13 января, когда после снега пошел ледяной дождь и тротуары покрылись ледяной коркой, жильцы многих пятиэтажек были вынуждены буквально ползти от подъездов до проезжей части вдоль стеночки, чтобы не упасть на льду.

Р. Ковалев заверил «ПИК» в том, что заставить работать дворников как положено и даже наказать рублем можно. На некачественную уборку двора жильцам дома следует жаловаться в свою УК или ТСЖ. Комиссия из УК должна выехать в скользкий двор, составить акт об отсутствии обработки придомовой территории. На основании этого документа дворников могут не только оштрафовать за плохую работу, но и полностью лишить зарплаты за конкретные дни.