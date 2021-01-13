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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчан призывают жаловаться на лед во дворах

Фото из архива редакции.

ЖКХ

Каменчан призывают жаловаться на лед во дворах

Виктория Костовская
Опубликовано

Директор УК «Каменской» Руслан Ковалев рассказал, куда следует обращаться, если во дворе многоквартирного дома вместо тротуара каток.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 января — «ПИК». Ситуации, когда дворники начинают расчищать выходы из подъездов домов ближе к обеду, а не рано утром, для Каменска скорее правило, чем исключение. 
Вот и утром 13 января, когда после снега пошел ледяной дождь и тротуары покрылись ледяной коркой, жильцы многих пятиэтажек были вынуждены буквально ползти от подъездов до проезжей части вдоль стеночки, чтобы не упасть на льду.
Р. Ковалев заверил «ПИК» в том, что заставить работать дворников как положено и даже наказать рублем можно. На некачественную уборку двора жильцам дома следует жаловаться в свою УК или ТСЖ. Комиссия из УК должна выехать в скользкий двор, составить акт об отсутствии обработки придомовой территории. На основании этого документа дворников могут не только оштрафовать за плохую работу, но и полностью лишить зарплаты за конкретные дни.

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Автор: 12.01.2021
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