Ограждение приостановленной стройки многоквартирного дома в пер. Коммунистическом восстановили во время новогодних каникул.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 января — «ПИК». Закрыли дыры в заборе новым профнастилом работники каменского предприятия ООО «Строитель». Об этом корреспонденту «ПИКа» сообщил замглавы администрации Каменска начальник ОКСа Сергей Цепляев.

Именно эта заброшенная стройка, расположенная близ школы № 3 и трех многоквартирных домов, в прошлом году стала победителем антипремии газеты «ПИК». В течение года забор вокруг стройки стоял основательно раскуроченным, а территория засыпана мусором. Местные жители опасались: лишь бы детвора не решила там погулять, ведь на стройке полно торчащих из бетонных конструкций кусков арматуры, напороться на которые раз плюнуть.

Отметим, весь прошлый год администрация города пыталась заставить арендатора этого земельного участка, компании застройщика ООО «Александра», если не возобновить строительство, то хотя бы восстановить забор. Даже в суд обращались. К сожалению, суд иск каменских властей к застройщику не удовлетворил.