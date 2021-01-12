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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пьяный дончанин нырнул в кювет на «Рено»

Фото предоставили в ГИБДД Донецка.

происшествия

Пьяный дончанин нырнул в кювет на «Рено»

Елена Жукова
Опубликовано

ДТП случилось 11 января в 17.50 на автодороге пос. Гундоровский — 3-й микрорайон. 62-летний водитель не пострадал.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 12 января – «ПИК». По данным ГИБДД Донецка, местный житель на автомобиле «Рено Сандеро» двигался из 3-го микрорайона в пос. Гундоровский. Будучи нетрезвым, не справился с управлением, машину вынесло на обочину, в результате иномарка перевернулась и оказалась в кювете. Водитель был в машине один, он не получил повреждений. Чего не скажешь об автомобиле.

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