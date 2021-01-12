Со 2 февраля 2021 года Глубокинское ПАТП поднимет тариф на перевозку пассажиров в автобусах по Каменскому району на 25 %.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 января — «ПИК». Дело в том, что с нового года МУП «Глубокинское ПАТП» осуществляет перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, а значит, вправе устанавливать цены на проезд самостоятельно с учетом затрат предприятия.

Предельный тариф за один пассажиро-километр составит теперь 2,28 руб. (было 1,83 руб.). Цена билета будет зависеть от длины поездки.

На сколько увеличится цена за проезд на конкретных маршрутах, пока можно только предполагать. Например, если сейчас при тарифе за один пассажиро-километр билет из Каменска до х. Данилова стоит 71 руб., то по новому тарифу в 2,28 руб. может увеличиться до 88 руб.