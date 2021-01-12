Около 60 представителей спасательных, правоохранительных, медицинских служб и казачества будут обеспечивать безопасность каменчан, желающих окунуться на Крещение в ледяной иордани.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 января – «ПИК». Официальные крещенские купания в Каменске проводиться не будут. Но поскольку все равно найдутся желающие провести обряд омовения на Донце, то во избежание несчастных случаев их подстрахуют спасатели в рамках ночных учений по поиску и спасению людей в акватории реки Северский Донец. Проходить учения будут с 22.00 18 января и ориентировочно до 2.00 19 января. Позаботятся спасательные службы и о комфорте жаждущих окунуться в мороз, оборудовав для них сходни и купели. Однако специалисты МЧС настоятельно рекомендуют, особенно в свете повышенной заболеваемости коронавирусной инфекцией, не рисковать здоровьем и отказаться от ночных водных процедур, тем более что они не поддерживаются православной церковью.