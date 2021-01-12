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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 13 января

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 13 января

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 2-го выпуска «ПИКа» в 2021 году.

Читайте в номере:

  • Мандаринами не пахло. Прямо в Новый год заявила о себе проблема, которая является для Каменска долгоиграющей, судьбоносной, жизненно важной и пока неразрешимой — дряхлая канализация. Рвануло и растеклось так, что почуяла не одна улица »2-3
  • Городской прокурор не видит причин для закрытия понтона. Мнение каменского городского прокурора в интервью по главным событиям ушедшего 2020 года. »4-5
  • Где водицы святой напиться. Расписание церковных служб и освящения воды на Крещение в храмах Каменска, Каменского района и Донецка. /9, 15.
  • Охотников больно ударили по карману. В Ростовской области продлили сроки охоты на зайца, но придется серьезно доплатить. »7
  • «Турник не разболтался-развинтился, а сломался». 2020-й год нервировал Каменск не только ковидом. Мы содрогались от ландшафтных пожаров, детских порнороликов, убийств в центре города… Итоги ушедшего года «ПИК» подводил вместе с главным городским прокурором Владимиром Рымашевским. »4, 5
  • Квартиру бабушки вернули наследникам. Нашумевшая история обмана вдовы и дочери актера Алексея Баталова, когда ловкие граждане пытались завладеть имуществом знаменитой семьи, — это капля в море таких дел и делишек. Годом ранее похожая драма развернулась в Каменске. Только в нашем случае владелица квартиры до счастливого конца не дожила. »6, 7

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 13 января
Автор: 12.01.2021
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