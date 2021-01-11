Около девяти вечера 4 января на пр. Карла Маркса (напротив «ВИПа») произошло ДТП, которое вызвало широкий резонанс в городе.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 января – «ПИК». Свидетелей автовыкрутасов было море, поэтому видео с места аварии в тот же вечер разлетелось по соцсетям и мессенджерам. Ролик собрал тысячи просмотров и множество возмущенных комментариев. Виновника происшествия пропесочили, не стесняясь в выражениях.

На видео, которое очевидец ДТП выложил в интернет, видно, как водитель старается завести уже заведенную машину, клюет бетонный ограничитель, пытается выехать с парковки. Заметив эти маневры, к автомобилю подходят люди, но тот резво отскакивает и выруливает на проезжую часть, чудом не столкнувшись с другими автомобилями. Постояв и поразмыслив, как упрямый бычок, иномарка все-таки трогается с места. И летит… летит… по кривой траектории. Финал прозаичен: водитель не справляется с управлением, машина с грохотом врезается в бордюр и вылетает на пешеходную аллею. На видео это тоже запечатлено. И второе чудо – на пути у горе-гонщика никого не оказалось. Ему самому повезло с тем, что его жестко не остановила чугунная ограда, снесенная кем-то раньше.

По информации сотрудников ГИБДД, оформлявших 4 января ДТП, виновник аварии (1998 г.р.) сел за руль автомобиля «Киа» своего знакомого.

После аварии ее главный персонаж сбежал с места происшествия. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали парня позже на ул. Щаденко – он оказался пьяным. На «гонщика» составлены протоколы по двум статьям об административных нарушениях*. Какое наказание он получит, будет решать суд.

*ч. 3 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными) и ч. 2 ст. 12.27 КоАП (оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия).