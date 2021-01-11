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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке грузовик провалился колесом в разрытие

Фото из соцсети ВКонтакте, «Подслушано в Донецке».

происшествия

В Донецке грузовик провалился колесом в разрытие

Елена Жукова
Опубликовано

Фото и видео происшествия вечером 11 января на пересечении пер. Гайдара и ул. Циолковского сняли очевидцы и поделились в соцсетях.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 11 января – «ПИК». Происшествие не относится к дорожно-транспортным. Как выяснилось, коммунальщики МУП «Исток» проводили работы на этом участке частного сектора, сами вырыли яму и как раз засыпали разрытие, когда тяжелый грузовик с песком провалился в грунт задним колесом. 

Технику пришлось вызволять своими силами.

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