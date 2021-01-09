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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области ожидается мокрый снег и гололед

общество

В Ростовской области ожидается мокрый снег и гололед

В Ростовской области ожидается мокрый снег и гололед

Виктория Костовская
Опубликовано

В ночь на 10 января и утром в связи с понижением температуры и переходом дождя в мокрый снег в регионе возможны налипание снега на проводах, деревьях, а также обледенение дорог.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 января – «ПИК». Еще днем 9 января в интернете был распространен текст экстренного предупреждения Главного управления МЧС России по Ростовской области об ухудшении погоды, адресованное главам всех городов и районов области. Этот документ рекомендовал дорожным и коммунальным службам быть готовыми к экстренной ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных обрушением обледеневших конструкций, а также к уборке и обработке дорог противогололедными смесями. 

Вместе с тем жителям региона следует воздержаться от поездок на личном транспорте во избежание ДТП из-за гололеда.

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