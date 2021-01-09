В ночь на 10 января и утром в связи с понижением температуры и переходом дождя в мокрый снег в регионе возможны налипание снега на проводах, деревьях, а также обледенение дорог.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 января – «ПИК». Еще днем 9 января в интернете был распространен текст экстренного предупреждения Главного управления МЧС России по Ростовской области об ухудшении погоды, адресованное главам всех городов и районов области. Этот документ рекомендовал дорожным и коммунальным службам быть готовыми к экстренной ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных обрушением обледеневших конструкций, а также к уборке и обработке дорог противогололедными смесями.

Вместе с тем жителям региона следует воздержаться от поездок на личном транспорте во избежание ДТП из-за гололеда.