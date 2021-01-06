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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке загорелся дачный дом

Фото предоставили в ОНД в г. Донецке.

происшествия

В Донецке загорелся дачный дом

Елена Жукова
Опубликовано

В рождественский сочельник неприятное происшествие случилось в поселке 21-й шахты. На ул. Дарвина вечером загорелся кирпичный дом.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 6 января – «ПИК». На месте еще работают пожарные. По предварительным данным Отдела надзорной деятельности и ПР в г. Донецке, возгорание произошло в строении, используемом под дачу. Пострадавших нет.
Предварительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.
ОНД напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасности: эксплуатации только исправных отопительных приборов, печей, котлов и пр., своевременном ремонте электропроводки, розеток. Не курите в постели, не оставляйте в помещении непотушенные сигареты! Это может спасти жизнь и имущество!

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Автор: 06.01.2021
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