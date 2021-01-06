анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 января
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 1-го выпуска «ПИКа» в 2021 году.
Читайте в номере:
- «Уа-уа» к Рождеству. Эта новорожденная мадемуазель — пока рекордсменка года, она родилась весом 4680 граммов 1 января в Каменске. Пусть же эта малышка станет символом хорошего нового года для всех нас. Всего с 1 по 5 января на свет появились пятнадцать новых граждан, причем с традиционным гендерным перевесом — больше девочек »2-3
- От чемпионки Донсковой, от бизнесмена-мецената Кушнаренко, от доктора Некрасова… Пожелания каменчанам на новый, не високосный, не крысиный 2021 год »6-7
- Иномарка запуталась в столбах. Пьяная? Странное ДТП в центре Каменска, возле торгового центра «ВИП», чудом обошлось без жертв. »3
- Ушедший год настраивает на молитву. Расписание рождественских богослужений в храмах Каменска, Гундоровки и Каменского района »9
- Напиться в дрова станет сильно дороже »4-5
- Как мы прожили год: минус глава, плюс кислород. В 2020 году во многих сферах жизни мы часто натыкались на пресловутые «нельзя» и «запрещается», продиктованные коронавирусом. Однако никакие ограничения не помешали городу прожить год так, чтобы было о чем вспомнить, над чем порассуждать и что обсудить. »16-17
- Шубу заворачиваем в шубку, а лосося в фундук. Новогодние праздники еще не закончились. Впереди Рождество и Старый Новый год. Чем накормить родственников и гостей, чтобы просто, оригинально и со вкусом? »23-25