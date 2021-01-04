Пожар произошел 3 января в 19.36 на территории неработающей турбазы в районе ул. Калинина неподалеку от Северского Донца. Среди обгоревших обломков найдено тело пенсионера.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 4 января – «ПИК». По данным Отдела надзорной деятельности в г. Донецке, турбаза не эксплуатировалась и не охранялась. На территорию был возможен доступ. Предполагают, что в сторожку зашел погреться 61-летний дончанин, возможно, рыбак, а вероятной причиной пожара могла стать его неосторожность при курении.

Деревянная постройка горела на площади 20 кв. м. Жители пос. Гундоровского заметили дым и вызвали пожарных. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 8 человек и две единицы техники. После тушения огня обнаружили тело пенсионера. Почему он не смог выбраться и спастись, пока неизвестно. Точную причину смерти человека установит медицинская экспертиза. Обстоятельства гибели дончанина устанавливаются.