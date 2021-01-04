Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В сторожке на донецкой турбазе сгорел мужчина

происшествия

В сторожке на донецкой турбазе сгорел мужчина

Фото предоставили в ОНД в г. Донецке.

В сторожке на донецкой турбазе сгорел мужчина

Елена Жукова
Опубликовано

Пожар произошел 3 января в 19.36 на территории неработающей турбазы в районе ул. Калинина неподалеку от Северского Донца. Среди обгоревших обломков найдено тело пенсионера.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 4 января – «ПИК».  По данным Отдела надзорной деятельности в г. Донецке, турбаза не эксплуатировалась и не охранялась. На территорию был возможен доступ. Предполагают, что в сторожку зашел погреться 61-летний дончанин, возможно, рыбак, а вероятной причиной пожара могла стать его неосторожность при курении. 

Деревянная постройка горела на площади 20 кв. м. Жители пос. Гундоровского заметили дым и вызвали пожарных. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 8 человек и  две единицы техники. После тушения огня обнаружили тело пенсионера. Почему он не смог выбраться и спастись, пока неизвестно. Точную причину смерти человека установит медицинская экспертиза. Обстоятельства гибели дончанина устанавливаются.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 декабря
Автор: 29.12.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

Под Каменском устроили погоню за контрабандистами

общество

Центральный пляж Каменска доделали к Новому году

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 декабря

происшествия

Каменскую чиновницу по ошибке обвинили в воровстве

общество

Каменчанам увеличат пенсии
Реклама
Вверх