Специалист из финансового управления Каменска не имеет никакого отношения к уголовному преступлению, которое совершила ее полная тезка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 31 декабря — «ПИК». Новость о возбуждении уголовного дела против сотрудницы каменского финансового управления стала результатом курьезной путаницы.

В начале недели в интернете распространилась новость о том, что возбуждено уголовное дело в отношении специалиста финансового управления администрации Каменска-Шахтинского. Якобы городскую чиновницу подозревают в крупном хищении государственного гранта, связанного… с крупным рогатым скотом. Оказалось, все перепутали.

В публикациях шла речь о том, что специалист финансового управления администрации Каменска похитила грант областного Минсельхоза, выделенный на развитие фермерского хозяйства на сумму 421 тыс. рублей. Мол, специалист оформила фиктивные договора и поддельные акты приема-передачи крупного рогатого скота, за что в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество, с использованием служебного положения в особо крупном размере».

— Это недоразумение, — заявила начальник финансового управления Каменска Вера Калмыкова. — По всей видимости, обвиняемая в мошенничестве женщина и наша сотрудница Наталья Г. — полные тезки. СМИ их просто перепутали. Скорее всего, речь идет о Каменском районе.

Заместитель руководителя следственного отдела по городу Донецку СУ СК РФ по Ростовской области Сергей Швецов подтвердил информацию о том, что уголовное дело заведено действительно на другого человека. В совершении преступления подозревают сотрудницу Пенсионного фонда Каменского района.