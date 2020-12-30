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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России вводят уголовную ответственность за клевету в интернете

власть

В России вводят уголовную ответственность за клевету в интернете

Валентина Лагутина
Опубликовано

Усиливающие ответственность за клевету поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса подписал президент Владимир Путин.

МОСКВА, 30 декабря – «ПИК». Наказывать за клевету в Сети будут штрафом в размере до 1 млн рублей, обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Усиливается ответственность и за клевету с другими квалифицирующими признаками. Так, при с использовании служебного положения можно будет лишиться свободы на срок до трех лет, за ложное обвинение в совершении преступления сексуального характера — до пяти лет. А за распространение заведомо недостоверных сведений о том, что лицо страдает опасным для окружающих заболеванием, — на срок до четырех лет. Ложное обвинение в совершении тяжкого преступления может обернуться пятью годами лишения свободы.

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Автор: 29.12.2020
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