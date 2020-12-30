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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В новогодние праздники МРЭО меняет график приема

транспорт

В новогодние праздники МРЭО меняет график приема

Виктория Костовская
Опубликовано

В отличие от многих госучреждений каменский Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел будет оказывать услуги каменчанам и в период новогодних выходных.

График работы МРЭО ГИБДД в Каменске-Шахтинском с 1 по 11 января

  • 1, 2, 3 и 4 января — выходные дни
  • 5 и 6 января с 8.00 до 18.00 — оказание государственных услуг всем гражданам, обратившимся в регистрационно-экзаменационное подразделение
  • 7 января — неприемный день
  • 8 и 9 января с 8.00 до 18.00 — оказание государственных услуг всем гражданам, обратившимся в регистрационно-экзаменационное подразделение
  • 10 января — неприемный день
  • 11 января с 8.00 до 18.00 — прием граждан согласно установленному графику рабочего времени подразделения.

Информацию предоставил государственный инспектор БДД отделения № 2 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области В. Поняев.

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Автор: 29.12.2020
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