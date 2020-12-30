В отличие от многих госучреждений каменский Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел будет оказывать услуги каменчанам и в период новогодних выходных.

График работы МРЭО ГИБДД в Каменске-Шахтинском с 1 по 11 января

1, 2, 3 и 4 января — выходные дни

5 и 6 января с 8.00 до 18.00 — оказание государственных услуг всем гражданам, обратившимся в регистрационно-экзаменационное подразделение

7 января — неприемный день

8 и 9 января с 8.00 до 18.00 — оказание государственных услуг всем гражданам, обратившимся в регистрационно-экзаменационное подразделение

10 января — неприемный день

11 января с 8.00 до 18.00 — прием граждан согласно установленному графику рабочего времени подразделения.

Информацию предоставил государственный инспектор БДД отделения № 2 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области В. Поняев.