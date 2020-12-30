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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

График работы каменских поликлиник на новогодних каникулах

здоровье

График работы каменских поликлиник на новогодних каникулах

График работы каменских поликлиник на новогодних каникулах

Виктория Костовская
Опубликовано

В первую неделю января все поликлиники города будут принимать пациентов по живой очереди согласно своему графику.

График работы медучреждений Каменска

  • Взрослая поликлиника ЦГБ, телефоны регистратуры: 8 (86365) 4-50-81, 4-50-82, 4-50-83, 4-51-25, 4-51-27.
  • 4, 6 и 9 января — с 8.00 до 14.00 (прием дежурного терапевта, вызовы на дом).
  • ГБ №1, ул. Декабристов, 4 (комбинат). Телефон регистратуры: 8 (86365) 2-04-18
  • 3, 6 января с 8.00 до 14.00 по субботнему графику (вызов на дом врача, фельдшера).
  • Детская поликлиника, телефон регистратуры: 7-44-61.
  • 3, 6 и 9 января с 8.00 до 14.00 (прием дежурных педиатра и фельдшера, вызовы на дом).
  • ГП № 1 (мкр. Заводской), телефон регистратуры: 6-46-18.
  • 4, 6 и 9 января — с 8.00 до 14.00 (живая очередь).
  • Стоматологическая поликлиника, пер. Придорожный, 45, телефон регистратуры: взрослое отделение 8 (86365) 7-45-21, детское отделение: 8 (86365) 7-49-29.
  • 3, 6 и 9 января с 8.00 до 13.30
  • Травмпункт ЦГБ, тел: 4-27-99, круглосуточно без выходных.

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Автор: 29.12.2020
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