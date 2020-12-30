График работы каменских поликлиник на новогодних каникулах
В первую неделю января все поликлиники города будут принимать пациентов по живой очереди согласно своему графику.
График работы медучреждений Каменска
- Взрослая поликлиника ЦГБ, телефоны регистратуры: 8 (86365) 4-50-81, 4-50-82, 4-50-83, 4-51-25, 4-51-27.
- 4, 6 и 9 января — с 8.00 до 14.00 (прием дежурного терапевта, вызовы на дом).
- ГБ №1, ул. Декабристов, 4 (комбинат). Телефон регистратуры: 8 (86365) 2-04-18
- 3, 6 января с 8.00 до 14.00 по субботнему графику (вызов на дом врача, фельдшера).
- Детская поликлиника, телефон регистратуры: 7-44-61.
- 3, 6 и 9 января с 8.00 до 14.00 (прием дежурных педиатра и фельдшера, вызовы на дом).
- ГП № 1 (мкр. Заводской), телефон регистратуры: 6-46-18.
- 4, 6 и 9 января — с 8.00 до 14.00 (живая очередь).
- Стоматологическая поликлиника, пер. Придорожный, 45, телефон регистратуры: взрослое отделение 8 (86365) 7-45-21, детское отделение: 8 (86365) 7-49-29.
- 3, 6 и 9 января с 8.00 до 13.30
- Травмпункт ЦГБ, тел: 4-27-99, круглосуточно без выходных.