29 января городской департамент ЖКХ и Стройнадзор приняли работы по благоустройству центрального городского пляжа.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 декабря — «ПИК». Об этом «ПИКу» сообщил и. о. главы городской администрации Александр Срыбный.

Реконструкция центрального городского пляжа проводилась в этом году по программе «Комфортная городская среда». На пляжной зоне появились новые деревянные раздевалки, детский игровой городок, огромный навес от солнца и спасательная вышка, площадка для пляжного футбола. Рядом расположилась аллея со скамейками, урнами, уличными фонарями, вымощенная тротуарной плиткой. Также на аллее проложили велосипедную дорожку. В неизменном виде остались лишь пляжные туалеты. Якобы, на эти объекты денег не закладывали.

Как ранее пояснял корреспонденту «ПИКа» директор каменского департамента ЖКХ Николай Кудимов, новый песок завезут к началу купального сезона — к июню 2021 г.

О том, по какой причине срок завершения работ по реконструкции пляжа был дважды сорван, читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 30 декабря.