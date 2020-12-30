Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Центральный пляж Каменска доделали к Новому году

общество

Центральный пляж Каменска доделали к Новому году

Фото: Сергей Труфанов, «ПИК».

Центральный пляж Каменска доделали к Новому году

Виктория Костовская
Опубликовано

29 января городской департамент ЖКХ и Стройнадзор приняли работы по благоустройству центрального городского пляжа.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 декабря — «ПИК». Об этом «ПИКу» сообщил и. о. главы городской администрации Александр Срыбный.

Реконструкция центрального городского пляжа проводилась в этом году по программе «Комфортная городская среда». На пляжной зоне появились новые деревянные раздевалки, детский игровой городок, огромный навес от солнца и спасательная вышка, площадка для пляжного футбола. Рядом расположилась аллея со скамейками, урнами, уличными фонарями, вымощенная тротуарной плиткой. Также на аллее проложили велосипедную дорожку. В неизменном виде остались лишь пляжные туалеты. Якобы, на эти объекты денег не закладывали.

Как ранее пояснял корреспонденту «ПИКа» директор каменского департамента ЖКХ Николай Кудимов, новый песок завезут к началу купального сезона — к июню 2021 г.

О том, по какой причине срок завершения работ по реконструкции пляжа был дважды сорван, читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 30 декабря.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 декабря
Автор: 29.12.2020
Реклама
Реклама

Популярное

ЖКХ

В Каменске-Шахтинском коллапс из-за ледяного дождя

происшествия

Под Каменском устроили погоню за контрабандистами

общество

В Ростовской области 26 декабря будет рабочим днем, 31 декабря — выходным

транспорт

В Каменске из-за гололеда цены на такси взлетели вдвое

власть

На каменских остановках фотографируют безмасочников
Реклама
Вверх